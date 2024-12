Bruciata l’auto di un sessantaduenne in via Bac Bac, indagini 

Notte di fuoco ad Agrigento. L’automobile di proprietà di un sessantaduenne, autista di camion, è stata danneggiata da un incendio in via Bac Bac. Non è ancora chiara la causa del rogo ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella dolosa. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver visto fuoco e fumo, a chiamare il centralino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto.