Agrigento

Bus rischia di scivolare in scarpata, paura per 50 passeggeri tra Agrigento e Favara

Momenti di panico la scorsa notte in contrada San Benedetto, tra Favara e Agrigento

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Momenti di panico la scorsa notte in contrada San Benedetto, tra Favara e Agrigento, per un pullman turistico che ha rischiato di scivolare in fondo ad una scarpata. Nel bus vi erano circa 50 passeggeri, rimasti quasi tutti illesi ma ovviamente provati e sotto shock. Secondo una prima ricostruzione l’evento sarebbe legato probabilmente ad un malfunzionamento del sistema freni. 

L’autista del pullman era appena sceso dal veicolo quando il mezzo ha cominciato a muoversi da solo verso i margini della carreggiata. Il bus si è fermato miracolosamente con la parte anteriore che è rimasta ancorata all’asfalto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Soltanto un paio di persone hanno dovuto fare ricorso a cure mediche ma le loro condizioni non destano preoccupazione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Incidente stradale al Villaggio Mosè, coinvolta auto dei carabinieri: ferito lievemente un militare 
Agrigento

Bus rischia di scivolare in scarpata, paura per 50 passeggeri tra Agrigento e Favara
Agrigento

Picchia pescivendolo e tenta di rapinarlo, bandito in fuga a mani vuote 
Agrigento

Colpi di pistola contro abitazione a Villaseta, sospetti su un ventenne 
Apertura

“Chi gli toglie il pane a mio nipote, gli tolgo la vita”: chieste 3 condanne
banner italpress istituzionale banner italpress tv