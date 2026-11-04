Bus rischia di scivolare in scarpata, paura per 50 passeggeri tra Agrigento e Favara

Momenti di panico la scorsa notte in contrada San Benedetto, tra Favara e Agrigento, per un pullman turistico che ha rischiato di scivolare in fondo ad una scarpata. Nel bus vi erano circa 50 passeggeri, rimasti quasi tutti illesi ma ovviamente provati e sotto shock. Secondo una prima ricostruzione l’evento sarebbe legato probabilmente ad un malfunzionamento del sistema freni.

L’autista del pullman era appena sceso dal veicolo quando il mezzo ha cominciato a muoversi da solo verso i margini della carreggiata. Il bus si è fermato miracolosamente con la parte anteriore che è rimasta ancorata all’asfalto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Soltanto un paio di persone hanno dovuto fare ricorso a cure mediche ma le loro condizioni non destano preoccupazione.