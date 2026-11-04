Colpi di pistola contro abitazione a Villaseta, sospetti su un ventenne 

C’è una prima significativa svolta nelle indagini sui colpi di pistola esplosi la scorsa notte contro il portone di un’abitazione nella frazione di Villaseta, quartiere periferico di Agrigento. La polizia, con il coordinamento della Procura della Repubblica, avrebbe individuato il presunto autore del gesto. I sospetti si sono concentrati su un ventenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto allo Stub, l’accertamento che serve per rilevare eventuali tracce di polvere da sparo.

Gli investigatori, dopo aver effettuato i rilievi sul posto, hanno sentito anche il presunto bersaglio dell’intimidazione, un sessantenne agrigentino anche lui noto alle forze dell’ordine. Al momento non sono stati emessi provvedimenti ma la posizione del giovane è al vaglio. Da chiarire il contesto in cui è maturata l’azione.