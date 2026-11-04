Agrigento

Palestra del Villaggio Mosè, Gramaglia: “Un’opera da portare a compimento, servono tempi certi”

Il consigliere comunale interviene sulla struttura sportiva, per la quale era stata annunciata la conclusione dei lavori entro il 31 gennaio 2026

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

«La palestra polivalente del Villaggio Mosè non può restare un’opera in attesa di diventare un servizio per la città. I cittadini hanno diritto di sapere a che punto siamo, cosa manca per l’apertura e quali sono i tempi previsti per renderla finalmente fruibile». Il consigliere comunale Simone Gramaglia interviene sulla struttura sportiva, per la quale era stata annunciata la conclusione dei lavori entro il 31 gennaio 2026, chiedendo all’amministrazione comunale un aggiornamento puntuale sullo stato dell’opera, sui collaudi e sulle procedure necessarie per affidarne la gestione.

«Parliamo di un investimento importante per il Villaggio Mosè e per tutta Agrigento, nato da un percorso amministrativo e politico che ha visto l’impegno dell’allora assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato, determinante nel lavoro per intercettare le risorse e accompagnare il progetto. Adesso è necessario completare quel percorso e trasformare l’investimento in un’opportunità concreta per la comunità». Gramaglia richiama inoltre la necessità di dare continuità al programma di potenziamento degli impianti sportivi cittadini, insieme agli interventi già realizzati, come la Palestra Distrettuale Ugo La Malfa e l’illuminazione dello stadio. «Lo sport è un servizio sociale, un presidio di aggregazione e un’opportunità di crescita soprattutto per le nuove generazioni. Non basta realizzare le strutture: bisogna renderle operative, accessibili e garantire una gestione capace di assicurarne il funzionamento nel tempo».

Il consigliere chiede quindi di conoscere lo stato degli adempimenti, l’eventuale completamento dei collaudi, le modalità individuate per la gestione e le garanzie sul rispetto degli obblighi legati al finanziamento PNRR. «L’amministrazione chiarisca cosa manca e soprattutto indichi una data certa per l’apertura. Le risorse ottenute e il lavoro svolto finora devono produrre risultati tangibili. Il Villaggio Mosè e Agrigento hanno bisogno di una palestra aperta, funzionante e finalmente a disposizione dei cittadini».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Incidente stradale al Villaggio Mosè, coinvolta auto dei carabinieri: ferito lievemente un militare 
Agrigento

Bus rischia di scivolare in scarpata, paura per 50 passeggeri tra Agrigento e Favara
Agrigento

Picchia pescivendolo e tenta di rapinarlo, bandito in fuga a mani vuote 
Agrigento

Colpi di pistola contro abitazione a Villaseta, sospetti su un ventenne 
Apertura

“Chi gli toglie il pane a mio nipote, gli tolgo la vita”: chieste 3 condanne
banner italpress istituzionale banner italpress tv