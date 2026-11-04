Palestra del Villaggio Mosè, Gramaglia: “Un’opera da portare a compimento, servono tempi certi”

«La palestra polivalente del Villaggio Mosè non può restare un’opera in attesa di diventare un servizio per la città. I cittadini hanno diritto di sapere a che punto siamo, cosa manca per l’apertura e quali sono i tempi previsti per renderla finalmente fruibile». Il consigliere comunale Simone Gramaglia interviene sulla struttura sportiva, per la quale era stata annunciata la conclusione dei lavori entro il 31 gennaio 2026, chiedendo all’amministrazione comunale un aggiornamento puntuale sullo stato dell’opera, sui collaudi e sulle procedure necessarie per affidarne la gestione.

«Parliamo di un investimento importante per il Villaggio Mosè e per tutta Agrigento, nato da un percorso amministrativo e politico che ha visto l’impegno dell’allora assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato, determinante nel lavoro per intercettare le risorse e accompagnare il progetto. Adesso è necessario completare quel percorso e trasformare l’investimento in un’opportunità concreta per la comunità». Gramaglia richiama inoltre la necessità di dare continuità al programma di potenziamento degli impianti sportivi cittadini, insieme agli interventi già realizzati, come la Palestra Distrettuale Ugo La Malfa e l’illuminazione dello stadio. «Lo sport è un servizio sociale, un presidio di aggregazione e un’opportunità di crescita soprattutto per le nuove generazioni. Non basta realizzare le strutture: bisogna renderle operative, accessibili e garantire una gestione capace di assicurarne il funzionamento nel tempo».

Il consigliere chiede quindi di conoscere lo stato degli adempimenti, l’eventuale completamento dei collaudi, le modalità individuate per la gestione e le garanzie sul rispetto degli obblighi legati al finanziamento PNRR. «L’amministrazione chiarisca cosa manca e soprattutto indichi una data certa per l’apertura. Le risorse ottenute e il lavoro svolto finora devono produrre risultati tangibili. Il Villaggio Mosè e Agrigento hanno bisogno di una palestra aperta, funzionante e finalmente a disposizione dei cittadini».