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Ubriaco si addormenta sulle rotaie, evitata tragedia

Il macchinista aveva visto un uomo in prossimità delle sbarre del passaggio, disteso nei binari e ha frenato il convoglio

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Ubriaco, si era addormentato sulle rotaie rimanendo incastrato sotto il treno. È accaduto in serata al passaggio a livello di via Cascino a Vittoria, nel Ragusano. Il macchinista aveva visto un uomo in prossimità delle sbarre del passaggio, disteso nei binari e ha frenato il convoglio, che proveniva da Gela. L’uomo era incastrato nelle rotaie, ma non è stato toccato dal treno. Il personale del 118, chiamato sul posto, non riuscendo a estrarlo ha chiesto il supporto dei vigili del fuoco. L’uomo, non collaborativo, è stato poi trasferito su una barella rigida spinale: era completamente illeso. La linea ferroviaria è al momento bloccata, come il passaggio a livello, e si attende l’autorizzazione da Palermo per il via libera alla circolazione. L’uomo, senza documenti è in fase di identificazione da parte dei carabinieri. 

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