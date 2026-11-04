Agrigento

Picchia pescivendolo e tenta di rapinarlo, bandito in fuga a mani vuote 

Tentata rapina in pieno giorno a Villaseta. Aggredito un pescivendolo che si era rifiutato di consegnare l’incasso. Caccia al malvivente

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Tentata rapina in pieno giorno a Villaseta, quartiere periferico di Agrigento. Un malvivente, con volto parzialmente travisato, ha preso a pugni un venditore ambulante di pesce dopo avergli intimato di consegnare l’incasso. È accaduto nei pressi di un supermercato. Al rifiuto del pescivendolo è nata una colluttazione tra i due.

Il bandito, dopo aver colpito il commerciante, ha anche distrutto il parabrezza del furgoncino del pesce per poi fuggire a mani vuote. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno raccolto la testimonianza della vittima. Gli agenti si sono messi alla ricerca del malvivente. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere

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