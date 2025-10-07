Agrigento

Caos all’uscita della scuola tra via Cimarra e Quadrivio, la Cgil: “s’intervenga prima che accada una tragedia”

La nota del segretario generale della Cgil Alfonso Buscemi

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

“Da anni, ogni giorno, si ripete la stessa scena: tra via Cimarra e Monte del Quadrivio caos, traffico impazzito e rischi enormi per studenti, insegnanti e cittadini. Ma dal Comune, nessuna risposta”. È questo l’amaro commento del segretario generale della CGIL Agrigento, Alfonso Buscemi, che denuncia ancora una volta la situazione insostenibile della zona compresa tra Monte del Quadrivio Spinasanta e via Matteo Cimarra, dove insistono quattro istituti scolastici.

All’uscita da scuola, migliaia di ragazzi e docenti si riversano sulle strade con i propri mezzi, mentre i residenti rientrano dal lavoro e i genitori si fermano con le auto lungo via Mazzini e via Cimarra per attendere i figli. Il risultato? Traffico paralizzato e caos totale.

“È una situazione assurda e pericolosa – afferma Buscemi –. Oggi un’ambulanza ha impiegato diversi minuti per riuscire a uscire da via Cimarra, bloccata dal traffico. Anche un camion della Protezione Civile è rimasto fermo per oltre un’ora. E se si fosse trattato di un’emergenza grave? Se ci fosse stata in gioco una vita umana?”; continua la CGIL che accusa l’amministrazione comunale di inerzia e incuranza, ricordando che il problema si ripete da anni, senza che sia mai stato elaborato un piano di viabilità o di emergenza per la zona.

“Ci chiediamo – continua Buscemi – se l’amministrazione guidata dal sindaco Miccichè intenda finalmente intervenire o se, come troppo spesso accade in questa terra, si aspetta il morto prima di muoversi. Bastano due vigili urbani all’uscita delle scuole per regolare il traffico e garantire sicurezza.” Il sindacato chiede provvedimenti immediati, a partire dalla presenza quotidiana della Polizia Municipale nelle ore di punta e da un piano di deflusso per via Cimarra e le strade limitrofe. “Non si può continuare a sfidare la sorte – conclude Buscemi –. Il Comune intervenga subito, prima che la cronaca si trasformi in tragedia.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Incendio vicino il complesso turistico di Sciaccamare, evacuato il Cala Regina 
Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, in giunta l’avvocato Nicolò Avanzato
Agrigento

Caos all’uscita della scuola tra via Cimarra e Quadrivio, la Cgil: “s’intervenga prima che accada una tragedia”
Agrigento

Maltempo, Iacono (Pd): “interventi immediati per nubifragio Agrigento”
Ultime Notizie

In giro in auto con una mazza nel cofano, denunciato
Apertura

La faida Favara-Liegi, Vardaro condannato a 22 anni e 7 mesi di reclusione 