Maltempo, Iacono (Pd): “interventi immediati per nubifragio Agrigento”

Presentata un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiedere interventi immediati e concreti a tutela della provincia di Agrigento

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per chiedere interventi immediati e concreti a tutela della provincia di Agrigento, colpita lo scorso 1 ottobre da un violento nubifragio, che ha provocato enormi danni e la tragica scomparsa di una donna. Ho cosi’ inteso evidenziare come la Sicilia, e in particolare il territorio agrigentino, resti altamente vulnerabile al dissesto idrogeologico e come le politiche di prevenzione e messa in sicurezza adottate fino ad oggi risultino inadeguate. Nonostante gli annunci e le risorse stanziate, la capacita’ di programmazione e spesa della Regione Siciliana – a cui e’ affidata l’attuazione degli interventi – rimane drammaticamente insufficiente”. Lo dice Giovanna Iacono, parlamentare del Pd. Nel testo si chiede al Governo di chiarire “quali interventi concreti e gia’ finanziati riguardino la provincia di Agrigento e quali misure urgenti si intendano assumere per proteggere quei territori da nuove tragedie”. Per Iacono, “E’ inaccettabile che in Sicilia si continui a vivere in condizioni di pericolo reale e quotidiano, mentre il Governo concentra la propria attenzione e le proprie risorse sulla grande e dannosa opera del Ponte sullo Stretto, che nulla ha a che vedere con la sicurezza del territorio.” “La Sicilia – conclude Iacono – non ha bisogno di progetti faraonici, ma di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere strutturali concrete e puntuali, in grado di proteggere le cittadine e i cittadini e restituire sicurezza a un territorio fragile”.

