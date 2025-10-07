Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, in giunta l’avvocato Nicolò Avanzato

Il neo assessore subentra a Calogero Castronovo dimessosi per motivi personali

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Nuovo avvicendamento nella giunta municipale di Palma di Montechiaro guidata dal sindaco Stefano Castellino. Il primo cittadino ha nominato nuovo assessore l’Avvocato Nicolò Avanzato che sostituisce Calogero Castronovo dimessosi per motivi personali.
“Si tratta di un normale avvicendamento normale dell’ attività amministrativa – dice il sindaco Castellino – Ringrazio l’ormai ex assessore Castronovo per l’ ottimo lavoro che ha svolto nel volgere di più di un anno. Ha saputo incarnare appieno il senso di servizio verso la comunita’. Ha portato la sua esperienza e anche la sua gioventù a servizio della comunità. Anche lui così come tutti gli ex assessori, escono dalla giunta ma non dal mio gruppo di lavoro perché anche da esterni continueranno a dare supporto alla mia amministrazione. Dò il benvenuto all’ avvocato Avanzato che sono convinto porterà il suo vissuto oltre alla sua preparazione a migliorare sempre più la vivibilità nella nostra comunità. Sono certo che anche con lui continueremo a scrivere pagine importanti per la nostra Palma di Montechiaro come abbiamo fatto in questi ultimi 8 anni”

