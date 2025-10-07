Ultime Notizie

In giro in auto con una mazza nel cofano, denunciato

Il 25enne deve rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 25 anni trovato in possesso di una mazza della lunghezza di 80 centimetri nascosta nel cofano dell’auto.

Il giovane è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania per essere sottoposto ad un controllo di routine in via Antonini, in direzione via Acquicella, nell’ambito di un’azione di monitoraggio del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a cominciare dalla commissione di furti nella zona.

Alla richiesta di aprire anche il cofano per procedere ad una verifica approfondita, il 25enne ha cominciato a manifestare una certa insofferenza nei confronti dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il suo strano atteggiamento ha generato alcuni sospetti nei poliziotti che, a quel punto, hanno perquisito l’auto sulla quale viaggiava. Nel portabagagli, gli agenti hanno trovato una mazza della lunghezza di 80 centimetri senza che l’uomo riuscisse a fornire giustificazioni plausibili sulla presenza dell’oggetto. Pertanto, la mazza è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Incendio vicino il complesso turistico di Sciaccamare, evacuato il Cala Regina 
Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, in giunta l’avvocato Nicolò Avanzato
Agrigento

Caos all’uscita della scuola tra via Cimarra e Quadrivio, la Cgil: “s’intervenga prima che accada una tragedia”
Agrigento

Maltempo, Iacono (Pd): “interventi immediati per nubifragio Agrigento”
Ultime Notizie

In giro in auto con una mazza nel cofano, denunciato
Apertura

La faida Favara-Liegi, Vardaro condannato a 22 anni e 7 mesi di reclusione 