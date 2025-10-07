In giro in auto con una mazza nel cofano, denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 25 anni trovato in possesso di una mazza della lunghezza di 80 centimetri nascosta nel cofano dell’auto.

Il giovane è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania per essere sottoposto ad un controllo di routine in via Antonini, in direzione via Acquicella, nell’ambito di un’azione di monitoraggio del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a cominciare dalla commissione di furti nella zona.

Alla richiesta di aprire anche il cofano per procedere ad una verifica approfondita, il 25enne ha cominciato a manifestare una certa insofferenza nei confronti dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il suo strano atteggiamento ha generato alcuni sospetti nei poliziotti che, a quel punto, hanno perquisito l’auto sulla quale viaggiava. Nel portabagagli, gli agenti hanno trovato una mazza della lunghezza di 80 centimetri senza che l’uomo riuscisse a fornire giustificazioni plausibili sulla presenza dell’oggetto. Pertanto, la mazza è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.