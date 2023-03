Capitale della Cultura, slitta di una settimana l’audizione

Con una comunicazione inviata solo oggi, mercoledì 15 marzo, il direttore generale incaricato del ministero della Cultura ha informato i sindaci delle 10 città candidate al titolo di Capitale Italiana della cultura per il 2025, che la data stabilita per l’audizione delle delegazioni è stata rinviata al 27 prossimo. Poiché Agrigento sarà la prima ad essere ascoltata, la delegazione dovrà presentarsi negli uffici di via del Collegio Romano lunedì 27 alle ore 9. L’audizione della commissione durerà un’ora, ovvero fino alle 10.