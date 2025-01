Capodanno, brindisi e balli in piazza sotto le note di Jimmy Sax per la Capitale della Cultura

Una piazza Marconi piena ma non pienissima per festeggiare l’ultimo dell’anno tra canti, balli e musica. Allo scoccare della mezzanotte, sul palco insieme a Salvo La Rosa, gli artisti della serata il pianista agrigentino Salvatore Galante, Angelo Spataro, storico batterista dei Tinturia, Mirko e Valerio in arte “Twin Violins”, la cantante siciliana ed ex concorrente di “Amici” Ibla, e Beatrice Quinta, performer e cantante divenuta nota con X Factor, il sindaco Franco Miccichè, l’assessore alla cultura Ciulla, e tutti con un grande applauso hanno dato il benvenuto al 2025, anno di Agrigento Capitale Italiana della cultura.

Poi sotto le note dei brani “No man no cry” e “Time”, fino agli ultimi singoli, Jimmy Sax, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino, ha fatto ballare agrigentini, qualche turista e diversi fan dell’artista arrivati da più parti della Sicilia.