Truffe agli anziani, il 2 ottobre giornata di prevenzione e informazione ad Agrigento

In occasione della Festa dei Nonni, venerdì 2 ottobre l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento, guidato dall’Assessora Roberta Lala, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali promuove un’importante giornata di sensibilizzazione e informazione dedicata alla prevenzione delle Truffe ai danni delle persone anziane. Il Comune di Agrigento è da anni impegnato su questo tema attraverso iniziative e campagne di comunicazione, tra cui IO NON CI CASCO, il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno incentrato sulla tutela della popolazione anziana dalle Truffe.

Per l’intera giornata del 2 ottobre, presso il Centro Commerciale Città dei Templi, sarà allestito il punto informativo “Insieme contro le truffe”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire agli anziani e alle loro famiglie strumenti e indicazioni utili per riconoscere i principali tentativi di raggiro e affrontare con maggiore consapevolezza e serenità situazioni sospette che spesso generano paura e confusione. La giornata rappresenterà un’importante occasione di ascolto e confronto, durante la quale i cittadini potranno porre domande, chiarire dubbi e ricevere consigli pratici di prevenzione. A raccogliere le eventuali testimonianze e a rispondere alle domande dei visitatori, saranno la dottoressa Teresa Urso, psicologa e coordinatrice del progetto, l’Ispettore Fabio Condello e l’Assistente capo coordinatore Salvatore Capraro della Polizia Postale, insieme al dottor Claudio Iacono in rappresentanza dell’associazione 50&Più. Un momento di fondamentale importanza sarà caratterizzato da uno spazio di confronto e riflessione in presenza di sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento S. Caccamo alle ore 16.30 in cui saranno presenti il Sindaco di Agrigento M. Sodano, l’Assessore ai servizi sociali R. Lala e la direttrice del centro Commerciale Città dei templi E. La Rocca.