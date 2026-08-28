Carabinieri, il colonnello De Tullio lascia Agrigento dopo 3 anni 

Il colonnello Nicola De Tullio lascia Agrigento. Il comandante provinciale dei carabinieri è stato trasferito ad altro prestigioso incarico. L’alto ufficiale si era insediato, prendendo il posto del colonnello Vittorio Stingo, nel settembre 2023. Martedì 1 settembre incontrerà la stampa per i saluti istituzionali e per un bilancio complessivo della suo servizio alla guida dei carabinieri agrigentini.

Questa mattina ad Agrigento è arrivato anche il generale Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia. La visita ha rappresentato altresì l’occasione per un formale e caloroso saluto al Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, prossimo al trasferimento ad altro prestigioso incarico. Il Generale di Divisione ha inteso formulare al Colonnello De Tullio il proprio sincero ringraziamento per il qualificato lavoro svolto, la leadership dimostrata e gli eccellenti risultati operativi conseguiti durante il suo mandato alla guida dei Carabinieri della provincia di Agrigento, rivolgendogli i migliori auguri per i futuri successi professionali.