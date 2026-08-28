Lavori urgenti dopo il guasto alla saracinesca a Realmonte, turno idrico rinviato al 31 agosto

AICA comunica che, a seguito di un guasto alla saracinesca della linea che alimenta le contrade Fauma e Rina nel Comune di Realmonte, il turno di distribuzione idrica programmato per sabato 29 agosto sarà rinviato a lunedì mattina 31 agosto.

Il rinvio si rende necessario per consentire l’esecuzione delle lavorazioni indispensabili al ripristino della funzionalità della linea. Gli interventi prevedono anche il distacco momentaneo, da parte di Siciliacque, del sollevamento idrico di via Udine.

Il turno di distribuzione sarà riattivato al termine delle operazioni necessarie, nel rispetto dei tempi tecnici occorrenti per il completamento dei lavori e la successiva rimessa in esercizio dell’impianto.

AICA si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi. Si ricorda che per eventuali necessità è attivo il servizio idrico sostitutivo AICA tramite autobotte: per richiederlo è sufficiente chiamare il numero 0922 441539 e selezionare l’opzione 5, utilizzando il codice utente e il codice anagrafica riportati in bolletta.