Il generale Del Monaco in visita al Comando provinciale di Agrigento

Nella giornata odierna, il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, si è recato in visita presso il Comando Provinciale di Agrigento per rivolgere un saluto ai militari dell’Arma agrigentina.

L’alto Ufficiale, accolto al suo arrivo presso la caserma “Biagio Pistone”, ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso le Stazioni e le Compagnie del territorio provinciale.

Nel corso del suo intervento, il Generale Del Monaco ha espresso il proprio vivo compiacimento per la dedizione, l’alto senso del dovere e la costante aderenza alle esigenze dei cittadini che caratterizzano l’operato quotidiano dell’Arma nell’Agrigentino, sottolineando la centralità delle Stazioni Carabinieri quale presidio fondamentale di legalità e vicinanza alle comunità locali.

La visita ha rappresentato altresì l’occasione per un formale e caloroso saluto al Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, prossimo al trasferimento ad altro prestigioso incarico. Il Generale di Divisione ha inteso formulare al Colonnello De Tullio il proprio sincero ringraziamento per il qualificato lavoro svolto, la leadership dimostrata e gli eccellenti risultati operativi conseguiti durante il suo mandato alla guida dei Carabinieri della provincia di Agrigento, rivolgendogli i migliori auguri per i futuri successi professionali.

Il Colonnello De Tullio, da parte sua, ha espresso profonda gratitudine al Comandante di Legione per la costante vicinanza dimostrata all’Arma agrigentina e ha ringraziato tutti i militari della provincia per la leale collaborazione e l’impegno profuso nel periodo della sua permanenza.