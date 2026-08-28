Rubano limoni e picchiano contadino che li scopre, 4 misure cautelari

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Noto, con l’ausilio di un’unità cinofila per la ricerca di armi del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa, su richiesta della locale Procura, a carico di quattro uomini ritenuti a vario titolo responsabili di rapina aggravata in concorso e porto illegale di arma da fuoco.

Le indagini, condotte dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Noto e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno consentito di identificare gli autori di una rapina commessa la notte dell’8 aprile, in un fondo agricolo di Noto, contrada Roveto. Nella circostanza quattro uomini erano stati sorpresi da un operaio mentre caricavano su un camion diverse casse di limoni asportati dall’agrumeto e, per assicurarsi la fuga, uno dei quattro aveva colpito al volto il contadino con il calcio di una pistola ed esploso un colpo in aria.

I quattro responsabili, un 41enne e un 35enne di Avola e 58enne e un 22enne di Noto, tutti con precedenti per reati associativi, stupefacenti, contro la persona e il patrimonio, sono stati destinatari rispettivamente: il 35enne della misura cautelare personale degli arresti domiciliari e gli altri tre dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con obbligo di permanenza notturna.