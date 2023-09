Carabinieri, il generale Spina in visita al Comando provinciale di Agrigento

Questa mattina, il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento per rivolgere un saluto ai militari dell’Arma in servizio presso i reparti ubicati nella provincia.

Ad attenderlo presso la Caserma “Biagio Pistone” di Piazzale Aldo Moro, il Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, gli Ufficiali dell’intera provincia, una rappresentanza di Comandanti e militari addetti alle Stazioni Carabinieri, dei Reparti speciali, nonché degli Organi di rappresentanza dei militari. Nella circostanza, il Generale Spina ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e l’impegno profuso, anche riguardo all’attività relativa ai flussi migratori a Lampedusa.

Al termine della visita, il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha incontrato il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Sindaco di Agrigento, per il rituale saluto. Nella circostanza ha tratto anche un bilancio degli eccellenti e proficui rapporti di sintonia e collaborazione instaurati con l’Arma dei Carabinieri nella provincia di Agrigento.