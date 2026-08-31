Carabinieri, il maggiore Putortì lascia Agrigento dopo tre anni

Questa mattina, presso la sede del Comando Provinciale, il Comandante – Col. Nicola De Tullio – ha salutato ufficialmente il Magg. Annamaria Putortì, che ha retto il Comando della Compagnia di Agrigento per 3 anni, nel corso dei quali si è sempre dimostrata vicino alle esigenze dei cittadini e ha intrattenuto ottimi rapporti con le istituzioni locali. Nel corso di questi anni, inoltre, varie sono state le operazioni di servizio coordinate dal Maggiore sul territorio di competenza.

L’Ufficiale è stato destinato a ricoprire il prestigioso incarico di Comandante di Sezione e Insegnante presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, Istituto di formazione per i giovani Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.