Sgominata casa dello spaccio, due arresti

Una cucina adibita alla vendita della droga e un’altra stanza ‘convertita’ in sala giochi, con tre slot machines e dei divani disposti nella zona per poterla consumare: a Palagonia, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un 24enne e un 29enne dopo aver fatto irruzione in una casa. Per entrambi l’accusa è di detenzione e spaccio di droga e furto di enerzia elettrica. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Palagonia, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, nella mattinata, hanno predisposto un’attività di osservazione a Palagonia nei pressi di via Soldato Pirracchio, via Novata e via Dandolo dove, una pregressa attività info-investigativa, ha fatto emergere movimenti sospetti riconducibili a un’attività di spaccio in atto. Dopo aver riscontrato la presenza di alcuni soggetti che potevano essere coinvolti nell’attività di spaccio e un continuo via vai di soggetti ritenuti assuntori, i carabinieri hanno cinturato l’obiettivo e fatto scattare il blitz.

All’interno dell’immobile, i militari hanno sorpreso due uomini, identificati per un 24enne e un 29enne, entrambi residenti a Palagonia e noti alle forze dell’ordine.L’edificio su due livelli ha presenta una struttura idonea a rendere difficoltoso l’accesso dall’esterno, con molta probabilità con lo scopo di ostacolare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine, con un portone d’ingresso in metallo. Nell’edificio, i militari dell’Arma hanno trovato un tavolo usato per la parcellizzazione, pesatura e confezionamento della sostanza stupefacente e anche un monitor che permetteva di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate a presidio della piazza di spaccio.Presente anche un piccolo bagno con dei secchi colmi d’acqua, verosimilmente predisposti per consentire il rapido occultamento o la dispersione della droga in caso di controllo.

I due pusher avevano nella loro disponibilità quasi 100 grammi di droga tra hashish e marijuana, 325 euro in denaro contante, 3 bilancini funzionanti, una pistola scacciacani a tamburo priva di tappo rosso, una catana con manico e custodia in legno con lama di 44 cm ed un bastone tipo manganello in legno.I Carabinieri hanno anche recuperato una pipetta artigianale per l’assunzione di sostanza stupefacente, una boccetta di ammoniaca, una scatola di bicarbonato, un pentolino intriso di droga ed altro materiale utilizzato per il confezionamento, un rotolo di buste in plastica trasparente.Durante le attività è stato riscontrato un allaccio diretto alla rete pubblica e, pertanto, è stato richiesto l’intervento di personale E-Distribuzione al fine di procedere alla messa in sicurezza ed alla quantificazione del danno. I crabinieri hanno arrestato entrambi e li hanno messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’accompagnamento presso il carcere di Caltagirone.