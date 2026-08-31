Sciacca

Il Comune di Sciacca senza internet ormai da giorni

Un danneggiamento alla rete cittadina della fibra ottica della scorsa settimana ha disconnesso sia utenze private sia pubbliche

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Da giorni il Comune di Sciacca è senza linea Internet. Un danneggiamento alla rete cittadina della fibra ottica della scorsa settimana ha disconnesso sia utenze private sia pubbliche. 

Inevitabili le conseguenze sui servizi legati alla linea Internet, che senza connessione alla rete non possono essere garantiti. Gli uffici del Palazzo comunale e delle sedi distaccate anche oggi segnalano l’impossibilità a operare regolarmente. 

L’Amministrazione comunale evidenzia la gravità della situazione che si auspica rientri il più presto possibile.

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