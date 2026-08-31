Aumentare le difese immunitarie: il ruolo del magnesio che spesso si dimentica

Quando si parla di come aumentare le difese immunitarie, la vitamina C è quasi sempre la prima risposta. Integratori di agrumi, rose canine, acerola: il pantheon della supplementazione antiossidante è ben noto. Eppure esiste un minerale altrettanto importante per la salute immunitaria, molto meno citato ma cruciale: il magnesio. La sua influenza sul sistema immunitario è scientificamente documentata, multiforme e strettamente connessa ad altri processi fisiologici fondamentali.

Il magnesio e il sistema immunitario: un legame sottovalutato

Il magnesio non agisce direttamente come la vitamina C (cioè come antiossidante) ma supporta il sistema immunitario in modo indiretto e strutturale, attraverso diversi meccanismi:

Attivazione dei linfociti : il magnesio è necessario per l’attivazione e la proliferazione dei linfociti T, le cellule immunitarie responsabili della risposta adattativa contro virus e batteri. Studi recenti hanno evidenziato che i linfociti T richiedono un adeguato apporto di magnesio extracellulare per potersi attivare correttamente in risposta a stimoli patogeni.

: il magnesio è necessario per l’attivazione e la proliferazione dei linfociti T, le cellule immunitarie responsabili della risposta adattativa contro virus e batteri. Studi recenti hanno evidenziato che i linfociti T richiedono un adeguato apporto di magnesio extracellulare per potersi attivare correttamente in risposta a stimoli patogeni. Regolazione dell’infiammazione : il magnesio ha un ruolo modulatorio sulla risposta infiammatoria. Una carenza cronica di questo minerale è associata a uno stato di infiammazione di basso grado, che può paradossalmente indebolire la risposta immunitaria specifica.

: il magnesio ha un ruolo modulatorio sulla risposta infiammatoria. Una carenza cronica di questo minerale è associata a uno stato di infiammazione di basso grado, che può paradossalmente indebolire la risposta immunitaria specifica. Protezione antiossidante indiretta : il magnesio è cofattore del glutatione, il principale antiossidante endogeno del corpo umano. Senza magnesio adeguato, la sintesi di glutatione è compromessa, lasciando le cellule più esposte allo stress ossidativo.

: il magnesio è cofattore del glutatione, il principale antiossidante endogeno del corpo umano. Senza magnesio adeguato, la sintesi di glutatione è compromessa, lasciando le cellule più esposte allo stress ossidativo. Supporto alla barriera mucosale: le mucose di naso, gola e intestino sono la prima linea di difesa contro i patogeni. Il magnesio contribuisce all’integrità di queste barriere, supportando la funzione delle cellule epiteliali.

Carenza di magnesio e vulnerabilità alle infezioni

Diversi studi osservazionali hanno rilevato che le persone con livelli ematici di magnesio nella norma tendono ad ammalarsi meno frequentemente e a recuperare più rapidamente rispetto a chi è in stato di carenza. Questo non significa che il magnesio “guarisca” le infezioni, ma che un sistema immunitario ben nutrito risponde in modo più efficiente.

La carenza di magnesio, peraltro, è spesso silenziosa: può manifestarsi con affaticamento cronico, irritabilità e maggiore suscettibilità alle infezioni stagionali, sintomi che spesso vengono attribuiti allo stress o alla stanchezza generica.

Come integrare il magnesio per sostenere le difese

Per chi vuole aumentare le difese immunitarie lavorando anche sul magnesio, il punto di partenza è sempre l’alimentazione:

Verdure a foglia verde (spinaci, bietole, rucola): ottime fonti di magnesio altamente biodisponibile.

(spinaci, bietole, rucola): ottime fonti di magnesio altamente biodisponibile. Frutta secca (mandorle, anacardi, arachidi): pochi grammi al giorno coprono una parte significativa del fabbisogno.

(mandorle, anacardi, arachidi): pochi grammi al giorno coprono una parte significativa del fabbisogno. Legumi (fagioli neri, lenticchie, ceci): ricchi di magnesio e fibre, supportano anche il microbiota intestinale.

(fagioli neri, lenticchie, ceci): ricchi di magnesio e fibre, supportano anche il microbiota intestinale. Semi (di zucca, di chia, di lino): tra le fonti più concentrate in assoluto

(di zucca, di chia, di lino): tra le fonti più concentrate in assoluto Cioccolato fondente (>70%): buona fonte di magnesio, da consumare con moderazione.

Quando l’alimentazione non è sufficiente, come nei periodi di stress intenso, durante l’attività fisica regolare o in caso di particolari esigenze, si può ricorrere a un’integrazione. Tra i formati pratici disponibili c’è Mag, in formulazione comoda per l’uso quotidiano.

Aumentare le difese immunitarie è un obiettivo che richiede un approccio multidimensionale: non basta un singolo nutriente, ma un ecosistema di micronutrienti in equilibrio. Il magnesio, con il suo ruolo nell’attivazione linfocitaria, nella modulazione infiammatoria e nella protezione antiossidante, merita di essere considerato un protagonista della salute immunitaria, al pari della più celebre vitamina C.