Rissa nel ristorante di un hotel, 6 denunce

Sei persone di origine maltese, di eta’ compresa tra i 40 e i 70 anni, sono state denunciate per rissa. L’episodio si sarebbe verificato all’interno del ristorante di una struttura alberghiera di Terrasini, nel Palermitano, dove il gruppo era ospite. Durante un momentaneo blackout elettrico e per cause tuttora in corso di accertamento, i sei sarebbero venuti alle mani, colpendosi con calci e pugni. Sono complessivamente otto le persone denunciate in seguito a una serie di controlli straordinari effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Palermo in alcune localita’ con alto afflusso turistico in provincia di Palermo tra cui Carini, Terrasini e Isola delle Femmine.

Tra queste, un palermitano di 34 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, e una donna di 30 anni, sono stati denunciati in stato di liberta’ per furto aggravato di energia elettrica che – secondo quanto verificato dai carabinieri, avrebbero realizzato un allaccio abusivo alla rete. I due sono stati inoltre denunciati per lottizzazione abusiva poiche’, all’interno di un terreno agricolo situato a Carini, avrebbero realizzato un manufatto in assenza delle previste autorizzazioni. Particolare attenzione e’ stata riservata anche alla sicurezza stradale. Complessivamente sono state controllate 42 persone e 17 veicoli; 14 le violazioni al Codice della strada accertate, per un importo complessivo di 2.816 euro. I controlli sono stati svolti in sinergia con la polizia municipale di Carini e il personale Enel.