Porto Empedocle

Dieci&Lotto, vinti 20 mila euro a Porto Empedocle

In Via Ignazio Buttitta a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, vinti 20mila euro con un 9

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Festa in Sicilia grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nella regione è stata realizzata una doppietta da 27mila euro complessivi: venerdì 28 agosto in Via Ignazio Buttitta a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, vinti 20mila euro con un 9, Mentre sabato 29 agosto presso l’esercizio in Piazza San Lorenzo a Palermo vinti 7.785 euro con un 3. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.

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