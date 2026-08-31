Sciacca, collaudati i lavori della nuova rete fognaria e del sistema di collettamento all’impianto di depurazione

Sono state collaudate le opere relative alla nuova rete fognaria e del sistema di collettamento all’impianto di depurazione a Sciacca. I lavori, realizzati da Comer Costruzioni Meridionali S.r.l., per un importo 5.818.494,77 euro, erano stati consegnati in anticipo alla fine dello scorso marzo per il primo utilizzo da parte del Comune e dell’ente gestore Aica.

Le opere portate a termine si sviluppano all’interno del comune Sciacca e integrano il sistema fognario esistente con l’incremento del servizio che coprirà ulteriori 17mila abitanti equivalenti (una capacità sufficiente a gestire un carico di reflui equivalente a quello prodotto da circa 17.000 persone). Gli interventi realizzati riguardano parte del centro storico e del quartiere “Marinai”; inoltre, mediante la realizzazione dei collettori in zona “Ferraro” e in zona “Cappuccini” sono stati azzerati gli scarichi lungo il vallone Cansalamone, provenienti dalle due aree. Previsto anche il collettamento dei reflui della zona Cutrone – Monte Kronio. Ed ancora, sono state realizzate le reti di acque nere di raccolta dei reflui fognari in numerose strade al servizio degli abitanti delle zone “San Marco” e “Foggia”. Complessivamente sono stati messi in opera circa 16 km. di nuovi collettori. Il Rup per la realizzazione dell’intervento è l’ingegnere Giuseppe Costanza.

“La fase di collaudo è un ulteriore passo avanti per la definitiva uscita dall’infrazione comunitaria che riguarda il comune di Sciacca – spiega il sub commissario della depurazione Toto Cordaro – Si tratta di un intervento fondamentale anche in chiave turistica in quanto rilancia sotto il profilo della tutela ambientale il polo termale della Sicilia occidentale”.