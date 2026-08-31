Sciacca

Sciacca, collaudati i lavori della nuova rete fognaria e del sistema di collettamento all’impianto di depurazione

Le opere portate a termine si sviluppano all’interno del comune Sciacca e integrano il sistema fognario esistente con l’incremento del servizio che coprirà ulteriori 17mila abitanti equivalenti

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Sono state collaudate le opere relative alla nuova rete fognaria e del sistema di collettamento all’impianto di depurazione a Sciacca. I lavori, realizzati da Comer Costruzioni Meridionali S.r.l., per un importo 5.818.494,77 euro, erano stati consegnati in anticipo alla fine dello scorso marzo per il primo utilizzo da parte del Comune e dell’ente gestore Aica.

Le opere portate a termine si sviluppano all’interno del comune Sciacca e integrano il sistema fognario esistente con l’incremento del servizio che coprirà ulteriori 17mila abitanti equivalenti (una capacità sufficiente a gestire un carico di reflui equivalente a quello prodotto da circa 17.000 persone). Gli interventi realizzati riguardano parte del centro storico e del quartiere “Marinai”; inoltre, mediante la realizzazione dei collettori in zona “Ferraro” e in zona “Cappuccini” sono stati azzerati gli scarichi lungo il vallone Cansalamone, provenienti dalle due aree. Previsto anche il collettamento dei reflui della zona Cutrone – Monte Kronio. Ed ancora, sono state realizzate le reti di acque nere di raccolta dei reflui fognari in numerose strade al servizio degli abitanti delle zone “San Marco” e “Foggia”. Complessivamente sono stati messi in opera circa 16 km. di nuovi collettori. Il Rup per la realizzazione dell’intervento è l’ingegnere Giuseppe Costanza.

“La fase di collaudo è un ulteriore passo avanti per la definitiva uscita dall’infrazione comunitaria che riguarda il comune di Sciacca – spiega il sub commissario della depurazione Toto Cordaro – Si tratta di un intervento fondamentale anche in chiave turistica in quanto rilancia sotto il profilo della tutela ambientale il polo termale della Sicilia occidentale”.

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