Fondazione teatro Pirandello, ecco i nuovi membri del Cda (a titolo gratuito)

Osvaldo Lo Iacono, Silvia Giambrone, Giuseppe Innocenti e Maricetta Lombardo. Sono i componenti del nuovo Cda della fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. A presentarli è stato il sindaco Michele Sodano. Nei giorni scorsi, i componenti del Consiglio avevano rassegnato le dimissioni a 3 mesi dalla naturale scadenza del mandato. Ed è stata una conclusione tutt’altro che improvvisa.

Da settimane i rapporti erano di fatto congelati e i tentativi del Cda di aprire un confronto con la nuova Giunta non avrebbero prodotto alcun risultato. Oggi i nuovi consiglieri che lavoreranno a titolo gratuito. “Mi fa piacere permettere ad artisti, professionalità e menti che, per svariati motivi, non sono mai riusciti ad approcciarsi, ad entrare nelle istituzioni e a fare il primo passo – ha spiegato Michele Sodano – e oltre al loro mestiere che continueranno ovviamente ad esercitare, c’è l’idea di ciascuno di dover dare un importante contributo alle nostre città. E farlo con energie fresche e libere”.

Nei prossimi giorni si avranno notizie certe sulla presidenza della Fondazione dove, come ha incalzato ancora Sodano, “non si terrà conto di logiche di spartizione politica”.