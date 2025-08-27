Agrigento

Carenza di personale all’Asp, la Cisl Fp chiede intervento urgente all’Assessorato regionale

"È fondamentale permettere l’assunzione di nuove figure e, nell’immediato, il passaggio a 36 ore settimanali per tutti i profili attualmente part-time”

“La grave carenza di personale in tutti i presidi ospedalieri della Sicilia non è più tollerabile. L’Assessorato non perda altro tempo, serve subito la rideterminazione della rete ospedaliera e nuove dotazioni organiche”. A lanciare l’allarme è Alessandro Farruggia, coordinatore della Sanità pubblica e privata della Cisl Fp di Agrigento.

“Come federazione riteniamo urgente e indifferibile la rideterminazione della rete ospedaliera e l’ampliamento delle dotazioni organiche di tutto il personale del comparto in Assessorato. Le attuali risultano improprie rispetto ai servizi erogati, una situazione che mette a rischio non solo la salute dei lavoratori, ma anche la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini”.

Farruggia sottolinea come infermieri, ostetriche, Oss, ausiliari, personale amministrativo e tecnico e altre figure professionali abbiano, in molti casi, superato in provincia di Agrigento le ore di straordinario previste per la copertura dei turni durante il periodo estivo. “A oggi non è neppure possibile programmare le turnazioni per i mesi a venire a causa della grave carenza di personale”, ha aggiunto.

“Per quanto sopra – conclude -, riteniamo urgente delineare la nuova rete ospedaliera, al fine di dare respiro a una condizione lavorativa inaccettabile. Il personale sanitario si fa carico di turni estenuanti pur di garantire i servizi al cittadino. È fondamentale permettere l’assunzione di nuove figure e, nell’immediato, il passaggio a 36 ore settimanali per tutti i profili attualmente part-time”.

