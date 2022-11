Caro energia, Ance Agrigento: “Pronti 320 milioni di euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

Nella mattinata di ieri Ance Agrigento ha provveduto, attraverso il proprio presidente provinciale Carmelo Salamone, a informare le amministrazioni comunali della provincia dell’esistenza di uno specifico avviso destinato a sostenere gli enti locali sotto il profilo dell’efficienza energetica e della riduzione dei consumi tramite la produzione di energia da fonti rinnovabili da installare su edifici pubblici.

Gli enti potranno presentare fino a cinque istanze di contributo, ciascuna non inferiore a 40mila euro, per l’acquisto attraverso il mercato elettronico di impianti e attrezzature per la produzione di energia elettrica. Il finanziamento è concesso come contributo a fondo perduto pari al 100 per cento dei costi ammissibili fino a esaurimento delle somme stanziate complessivamente, pari a 320milioni di euro.

Si potrà accedere alla piattaforma a partire dal 23 novembre e le domande potranno essere presentate dal 30 novembre fino al 28 febbraio 2023.

“Abbiamo provveduto a segnalare alle amministrazioni locali questa opportunità – spiega il presidente Salamone – come dimostrazione della disponibilità alla piena collaborazione da parte della nostra sigla di categoria aspetto alle esigenze degli enti locali, che oggi sono in difficoltà anche a causa del caro energia. Ance, allo stesso modo, monitorerà quanti Comuni e in che misura, accederanno al fondo”.