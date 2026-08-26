Palma di Montechiaro
Fiamme in una palestra a Palma di Montechiaro, l’incendio è doloso
Sarebbe doloso l’incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella palestra della scuola media “Don Milani”
Sarebbe doloso l’incendio divampato nel pomeriggio di ieri nella palestra della scuola media “Don Milani” in via Pietro Nenni, a Palma di Montechiaro. Sono stati alcuni passanti, dopo aver visto il fumo, a chiamare il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato e la polizia locale. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La palestra risulta inagibile da diverso tempo. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe essere doloso. Al via le indagini per fare luce sull’accaduto.
Redazione
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