In auto con 100 dosi tra cocaina, crack e marijuana: arrestato

Nel corso dei quotidiani servizi di presidio del territorio, il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania ha denunciato un 43enne catanese, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”.L’attività è scattata nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio, predisposti anche per contrastare l’illegalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante un controllo alla circolazione su strada, i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito, procedendo alle verifiche sul conducente e sul mezzo.

Al volante c’era un 43enne del posto, il cui evidente stato di ansia non è sfuggito all’attenzione dei carabinieri, che hanno così deciso di passare al setaccio l’intera automobile.È proprio nel corso delle verifiche che sono state trovate numerose dosi di sostanze stupefacenti. Complessivamente, gli investigatori della Radiomobile di Gravina di Catania hanno recuperato ben occultati in più nascondigli ricavati nel veicolo, ben 90 dosi tra cocaina, crack e marijuana, già suddivise in singole bustine, pronte per la vendita. L’uomo è stato perciò deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.