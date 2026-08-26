Picchiato e rapinato durante festa patronale, 3 arresti

I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno intensificato, concentrato e coordinato i servizi di prevenzione e controllo del territorio per garantire la sicurezza delle numerose persone che, nell’ultimo fine settimana, hanno affollato il centro di Aci Sant’Antonio in occasione degli eventi organizzati per la “Festa Grande”, dedicata al patrono Sant’Antonio Abate.

Nel corso della serata, mentre in centro si svolgeva la tradizionale sfilata delle candelore dedicate al Santo Patrono, ai Carabinieri è stata segnalata, dalla gente del posto, una violenta lite in strada, in via Umberto. I militari sono intervenuti in pochi minuti e hanno trovato un 27enne con diverse escoriazioni al volto e al capo e graffi sul collo. Il giovane ha riferito ai Carabinieri di essere stato aggredito da tre persone che, dopo averlo picchiato, gli hanno sottratto una pochette contenente denaro, documenti ed effetti personali, oltre allo smartphone.

Secondo quanto ricostruito sulla base delle prime dichiarazioni della vittima, l’aggressione sarebbe maturata nell’ambito di vecchie acredini tra il 27enne e i tre presunti aggressori, riaccese negli ultimi giorni dopo il ritorno del giovane in paese, dove si è recato proprio in occasione della festa. L’incontro casuale tra i quattro si è trasformato prima in una minaccia e poi in un’aggressione fisica, culminata con la sottrazione della pochette. Raccolte le prime informazioni e le descrizioni dei tre, i Carabinieri, coordinati dalla Centrale Operativa, hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a rintracciare i presunti aggressori uno alla volta, tra le vie del centro gremite di persone.

I tre sono stati bloccati in sicurezza e accompagnati in caserma. Nel corso degli accertamenti, i militari sono inoltre riusciti a recuperare la pochette e lo smartphone della vittima, rinvenuto all’interno di un tombino, per poi restituirli al legittimo proprietario. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato e messi a disposizione dell’A.G, i tre aggressori, rispettivamente di 30, 33 e 35 anni, tutti residenti ad Aci Sant’Antonio e già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili, del reato di rapina aggravata, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.