Chiama la polizia per un’auto danneggiata ma in casa aveva la droga: denunciato 

Ha chiamato la polizia denunciando un atto di vandalismo contro la sua automobile ma quando i poliziotti arrivano sul posto non riscontrano niente di tutto ciò ma, di contro, gli trovano della droga in casa. È successo nel quartiere del Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento.

A finire nei guai un 58enne agrigentino, denunciato per procurato allarme e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti delle Volanti, raccolta la segnalazione, sono arrivati sul posto ma l’auto dell’uomo era regolarmente parcheggiata e non c’erano tracce di danni. Saliti in casa, però, hanno subito notato in cucina la presenza di un bilancino, dell’hashish e anche un “grinder”. Per questo motivo il 58enne è stato denunciato sia per procurato allarme che per detenzione di droga.