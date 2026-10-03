Sequestrati oltre 21 chili di cocaina e un panetto di hashish

La Polizia di Stato, segnatamente personale del UfficioPrevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e dello spaccio “al minuto” nelle piazze cittadine, ha rinvenuto e posto sotto sequestro a carico di ignoti un ingente quantitativo di droga.

Il maxi sequestro di droga si contestualizza nell’azione di contrasto alla criminalità e di prevenzione dei reati da parte della Polizia di Stato che, anche in questi giorni, sono proseguiti con determinazione attraverso servizi di controllo del territorio all’interno del quartiere Falsomiele, una delle aree cittadine poste sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine.

In tale circostanza gli agenti hanno posto l’attenzione su alcuni complessi abitativi di via Albiri, qui, all’interno del locale tecnico di una delle palazzine individuate, nascosta tra materiale di risulta e cumuli di detriti, i poliziotti hanno scoperto una borsa da spesa al cui interno erano custoditi 15 panetti termosaldati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 21,466 chilogrammi, insieme a un ulteriore panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Le operazioni di perquisizione e l’ispezione accurata dell’intera area sono state condotte con l’ausilio dei cani delle unità cinofile della Questura, il cui fiuto ha permesso di bonificare i locali e supportare l’azione di controllo deipoliziotti.

Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre sono attualmente in corso approfondite indagini da parte della Polizia di Stato per risalire all’identità dei fornitori, dei custodi del carico e di chi avesse il compito di immettere l’ingente quantitativo di droga sul mercato, rifornendo i pusher attivi nelle diverse zone della città