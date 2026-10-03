Catania

Tenta di rubare un’auto, arrestato parcheggiatore abusivo

Aveva tentato di rubare un’utilitaria ivi parcheggiata per poi allontanarsi verso la fermata degli autobus nel tentativo di fuggire

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne straniero, destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Catania, il quale non solo ha violato la misura prevenzione, ma si è anche reso responsabile di un tentato furto di autovettura.

I poliziotti della squadra volanti sono intervenuti in Piazza Alcalà, poiché la guardia particolare giurata del parcheggio aveva segnalato, tramite numero unico di emergenza, la presenza di un soggetto a lui noto, in quanto parcheggiatore abusivo, il quale aveva tentato di rubare un’utilitaria ivi parcheggiata per poi allontanarsi verso la fermata degli autobus nel tentativo di fuggire. Giunti sul posto tempestivamente, gli agenti hanno bloccato il 40enne che era appena salito su un bus e subito dopo hanno constatato il danneggiamento della portiera lato guida dell’autovettura.

A seguito dell’identificazione l’uomo, senza fissa dimora, è risultato gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Catania. Per tale ragione, dopo la formalizzazione della denuncia da parte della proprietaria dell’autovettura, il 40enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per la violazione della misura di prevenzione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del Pm di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.

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