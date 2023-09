Circolo del Tennis, al via consolidamento del muro dell’ex carcere di San Vito

È in corso di affidamento l’intervento di consolidamento del paramento murario dell’ex carcere di San Vito di proprietà del demanio dello Stato, prospiciente al circolo del tennis di Agrigento. A comunicarlo, al Comune di Agrigento, proprietario del bene, è l’agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia.

Nelle aree previste per la realizzazione delle opere di consolidamento del paramento murario, necessarie per la sicurezza di chi pratica sport nella struttura, è attualmente presente il cantiere per la riqualificazione del circolo del tennis di Agrigento, affidatario della struttura da parte del Comune e beneficiario di un finanziamento a fondo perduto, del Dipartimento dello Sport, dell’importo complessivo di circa 600 mila euro.

«Si cercherà, per quanto possibile – afferma l’assessore Gerlando Principato – di ridurre al massimo le interferenze tra i due cantieri per non incidere significantemente sui tempi di ultimazione dei lavori già previsti per la riqualificazione del Circolo del Tennis. Siamo soddisfatti che ai lavori di carattere permanente, previsti sulle strutture esistenti e sugli impianti sportivi, in grado di offrire un servizio di qualità ai fruitori del Circolo e garantire all’amministrazione una rivalutazione economica del complesso sportivo, si siano aggiunti i lavori di consolidamento del paramento murario dell’ex carcere di San Vito».

Gli interventi attualmente in corso nel circolo del tennis riguardano il rifacimento del “Campo Centrale”, la realizzazione di un campo di Padel nell’attuale “campo piccolo”, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria della copertura dei locali spogliatoi-uffici, il rifacimento della zona palestra-bar e degli spogliatoi per rinnovarli architettonicamente e funzionalmente ma anche per renderli fruibili ai soggetti diversamente abili che vogliono approcciarsi alle attività sportive del tennis e del Padel.

A questi lavori si aggiungeranno quelli della manutenzione straordinaria della terrazza belvedere utilizzata dai soci del Circolo per manifestazioni ed eventi. «Sono già state eseguite opere – sottolinea l’assessore Principato – per circa il 40% dei lavori previsti che si conta di concludere con il taglio del nastro per il 2024.