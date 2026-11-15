Classifica Qualità della Vita, Sodano: “Dal fondo si risale, ma solo con una città unita”

L’indagine sulla Qualità della vita 2026 di ItaliaOggi e Università Sapienza colloca la provincia di Agrigento al 103° posto su 107, la stessa posizione dello scorso anno. Per affari e lavoro siamo all’ultimo posto in Italia. Siamo tra gli ultimi anche per sanità e servizi. Sono numeri duri che vanno guardati in faccia, senza giri di parole. È giusto però sapere come leggerli. Questi dati riguardano l’intera provincia, non soltanto la città. Sono stati raccolti nei primi mesi dell’anno e raccontano un’eredità che abbiamo ricevuto e dalla quale abbiamo il dovere di risalire. Risalire vuol dire prima di tutto rimettere in piedi i servizi. Vuol dire mettere finalmente in regola i conti e assicurarsi che nessun euro dei cittadini vada sprecato, come purtroppo la cronaca giudiziaria continua a raccontarci. Lo dico con chiarezza a una classe politica spregiudicata che oggi, bocciata dal voto popolare, vorrebbe convincerci che quarant’anni di disastri si possano risolvere in pochi mesi. Non è così e loro lo sanno bene.

Per risalire servono anche lavoro e impresa. È per questo che, oltre all’impegno per la città, cerco investimenti e opportunità che devono arrivare da tutto il mondo. Ma serve qualcosa che nessuna classifica misura. Serve una comunità che la smetta di dividersi. Le polemiche sterili e le battaglie di parte hanno già fatto abbastanza danni a questa città. Chi rema contro Agrigento per un proprio tornaconto non colpisce il Sindaco, colpisce tutti noi. Abbiamo bisogno di una città unita, non frammentata. Istituzioni, imprese, associazioni e cittadini, ognuno con la propria parte. Diamo tempo alla squadra che abbiamo costruito, una squadra fatta di competenza, spirito di sacrificio e religioso rispetto per cosa pubblica. Insieme possiamo invertire questi numeri, perché il metodo del passato diventi soltanto una pagina da mettere alle spalle della Sicilia. Il fondo della classifica non è un destino. Noi continuiamo a lavorare ogni giorno, accanto a tutti coloro che vogliono lasciare un segno, perché ogni piccolo passo avanti è una vittoria. Tempo, coraggio, fatica. Elementi che conosciamo bene e che non ci fanno paura.”