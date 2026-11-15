Licata, due auto a fuoco: al via le indagini

Notte di fuoco a Licata dove due auto di proprietà di un professionista locale sono state distrutte dalle fiamme. Il fatto è successo in una traversa di via Architetto Licata. Nessuna pista al momento viene esclusa.

Le squadre dei vigili del fuoco di corso Argentina hanno lavorato fino all’alba per spegnere le fiamme ed eseguire il sopralluogo necessario per accertare le cause del gravissimo incendio. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, le fiamme sarebbero partite da una delle auto in sosta, di proprietà del licatese, ed avrebbero raggiunto l’auto parcheggiata accanto, di proprietà della moglie dell’uomo. Nel rogo anche altre due auto sono state raggiunte dalle fiamme.

Spetterà ai Carabinieri della locale compagnia fare luce sull’episodio. I militari dell’Arma hanno sentito già il proprietario dell’auto e stanno verificando la presenza di telecamere che potrebbero dare un aiuto nell’indagine.