Canicattì

Canicattì, ricollocata nel Giardino dei giusti la foglia dedicata al giudice Saetta

A riparare il danno causato da ignoti malviventi è stato un fabbro del luogo a titolo gratuito

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

E’ stata ricollocata all’interno del Giardino dei Giusti che si trova alla villa comunale la foglia che ricorda il Giudice Antonino Saetta. A riparare il danno causato da balordi è stato un fabbro locale a titolo gratuito.

Nel più breve tempo possibile, ha detto il sindaco Corbo, abbiamo ripristinato il ricordo del Giudice Saetta all’interno del Giardino dei Giusti. Condanniamo con fermezza quanto accaduto in questi giorni nella nostra città. Canicattì, dice il primo cittadino, ancora una volta rigetta l’illegalità e la cultura mafiosa da parte di qualcuno che vorrebbe fare veicolare con questi episodi un messaggio distorto di una comunità laboriosa e onesta”.

Adesso si sta lavorando per installare la nuova targa dedicata a Stefano Saetta rubata nei giorni scorsi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Dramma a Favara, 86enne prende una pistola e si spara alla testa in mezzo la strada
di Giuseppe Castaldo

Colpi di pistola contro un portone in via Dante, indaga la polizia 
di Gioacchino Schicchi

Autobotti anche per i non utenti? Il Comune chiede ad Ati parere pro veritate
Agrigento

La sparatoria in concessionaria a Villaggio Mosè, la parte civile: “Figlio del proprietario è morto e risorto”
Apertura

Si allaccia con un tubo alla fontana comunale e riempie la cisterna del condominio, denunciato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv