Canicattì, ricollocata nel Giardino dei giusti la foglia dedicata al giudice Saetta

E’ stata ricollocata all’interno del Giardino dei Giusti che si trova alla villa comunale la foglia che ricorda il Giudice Antonino Saetta. A riparare il danno causato da balordi è stato un fabbro locale a titolo gratuito.

“Nel più breve tempo possibile, ha detto il sindaco Corbo, abbiamo ripristinato il ricordo del Giudice Saetta all’interno del Giardino dei Giusti. Condanniamo con fermezza quanto accaduto in questi giorni nella nostra città. Canicattì, dice il primo cittadino, ancora una volta rigetta l’illegalità e la cultura mafiosa da parte di qualcuno che vorrebbe fare veicolare con questi episodi un messaggio distorto di una comunità laboriosa e onesta”.

Adesso si sta lavorando per installare la nuova targa dedicata a Stefano Saetta rubata nei giorni scorsi.