santo stefano quisquina

S.Stefano Quisquina, inaugurato l’asilo nido comunale; Cacciatore: “ridiamo una struttura alla comunità”

Per anni la struttura è rimasta chiusa e non è mai stata realmente resa funzionale

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

E’ stato inaugurato quest’oggi a Santo Stefano di Quisquina l’asilo nido comunale. Una grande cerimonia che ha visto la presenza del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, delle autorità militari, civili e religiose.

“Per decenni abbiamo avuto una struttura destinata all’Asilo Nido, ma mai realmente resa funzionale e mai messa nelle condizioni strutturali di poter essere attivata: un progetto rimasto fermo, mentre un servizio così importante continuava a mancare alle famiglie. Oggi la svolta. Oggi Cambia la Storia”, dichiara emozionato il sindaco Francesco Cacciatore. “Un risultato concreto che trasforma un problema rimasto storicamente irrisolto in un servizio pronto ad essere avviato in una nuova struttura, sicura, funzionale e finalmente pronta ad accogliere i bambini. Così, ciò che per anni era rimasto un progetto incompiuto oggi diventa concreta realtà. Quelle porte finalmente si aprono. Ancora una promessa mantenuta, una nuova opportunità per i bambini, una risposta alle famiglie e un nuovo pezzo di futuro per tutta la comunità”; ha concluso a margine della cerimonia il primo cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Dramma a Favara, 86enne prende una pistola e si spara alla testa in mezzo la strada
di Giuseppe Castaldo

Colpi di pistola contro un portone in via Dante, indaga la polizia 
di Gioacchino Schicchi

Autobotti anche per i non utenti? Il Comune chiede ad Ati parere pro veritate
Agrigento

La sparatoria in concessionaria a Villaggio Mosè, la parte civile: “Figlio del proprietario è morto e risorto”
Apertura

Si allaccia con un tubo alla fontana comunale e riempie la cisterna del condominio, denunciato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv