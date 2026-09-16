S.Stefano Quisquina, inaugurato l’asilo nido comunale; Cacciatore: “ridiamo una struttura alla comunità”

E’ stato inaugurato quest’oggi a Santo Stefano di Quisquina l’asilo nido comunale. Una grande cerimonia che ha visto la presenza del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, delle autorità militari, civili e religiose.

“Per decenni abbiamo avuto una struttura destinata all’Asilo Nido, ma mai realmente resa funzionale e mai messa nelle condizioni strutturali di poter essere attivata: un progetto rimasto fermo, mentre un servizio così importante continuava a mancare alle famiglie. Oggi la svolta. Oggi Cambia la Storia”, dichiara emozionato il sindaco Francesco Cacciatore. “Un risultato concreto che trasforma un problema rimasto storicamente irrisolto in un servizio pronto ad essere avviato in una nuova struttura, sicura, funzionale e finalmente pronta ad accogliere i bambini. Così, ciò che per anni era rimasto un progetto incompiuto oggi diventa concreta realtà. Quelle porte finalmente si aprono. Ancora una promessa mantenuta, una nuova opportunità per i bambini, una risposta alle famiglie e un nuovo pezzo di futuro per tutta la comunità”; ha concluso a margine della cerimonia il primo cittadino.