Due cani e quattro capretti in condizioni precarie: denunciato proprietario

Una segnalazione arrivata attraverso YouPol ha permesso alla Polizia di intervenire a Pachino e di mettere in salvo due cani e quattro capretti, trovati in condizioni igienico-sanitarie precarie e in un contesto ritenuto assolutamente non idoneo alla loro permanenza.

A seguito della segnalazione, i poliziotti hanno effettuato un controllo nell’area indicata, riscontrando una situazione incompatibile con le necessità degli animali. Le condizioni in cui erano custoditi hanno portato gli operatori a intervenire per garantirne la tutela e metterli al riparo. Al termine degli accertamenti, l’uomo che deteneva gli animali è stato denunciato per le condizioni in cui gli stessi venivano mantenuti.