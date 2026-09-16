Siracusa

Due cani e quattro capretti in condizioni precarie: denunciato proprietario

Il controllo della Polizia è scattato a seguito di una segnalazione arrivata attraverso l'app YouPol

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

Una segnalazione arrivata attraverso YouPol ha permesso alla Polizia di intervenire a Pachino e di mettere in salvo due cani e quattro capretti, trovati in condizioni igienico-sanitarie precarie e in un contesto ritenuto assolutamente non idoneo alla loro permanenza.

A seguito della segnalazione, i poliziotti hanno effettuato un controllo nell’area indicata, riscontrando una situazione incompatibile con le necessità degli animali. Le condizioni in cui erano custoditi hanno portato gli operatori a intervenire per garantirne la tutela e metterli al riparo. Al termine degli accertamenti, l’uomo che deteneva gli animali è stato denunciato per le condizioni in cui gli stessi venivano mantenuti.

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