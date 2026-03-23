Concluse le Giornate Fai Primavera, Carapezza: “Un grande successo”

Notevole soddisfazione e grande entusiasmo di piazza per le Giornate FAI di Primavera 2026, svoltesi lo scorso weekend, 21 e 22 marzo. La Delegazione FAI di Agrigento, guidata dal dott. Bruno Carapezza, ha coordinato l’apertura di diversi siti di interesse storico e artistico nel capoluogo e in provincia, ad Aragona, Licata e Palma di Montechiaro.

Indubbiamente le “punte di diamante” di questo evento sono stati gli ipogei agrigentini, ubicati nel centro cittadino, alcuni dei quali – la Cisterna sotto il Viale della Vittoria e il rifugio antiaereo in Piano Barone – non erano mai stati aperti al pubblico. Gli ingressi avvenivano su prenotazione, ed erano contingentati in gruppi di visitatori numericamente contenuti, secondo le indispensabili norme di sicurezza. Tali aperture, in particolare, sono state rese eccezionalmente possibili dalla sinergia tra la Delegazione FAI, il Comune di Agrigento e l’associazione Agrigento Sotterranea. L’accoglienza e l’apprezzamento fra il pubblico sono stati straordinari, al punto che numerosi visitatori sono rimasti in attesa all’ingresso dei siti, nella speranza che si rendesse disponibile qualche ulteriore turno di visita.

Il Capo Delegazione esprime quindi l’auspicio che questo possa essere il primo di una serie di eventi innovativi ed originali che permettano agli agrigentini di conoscere il proprio territorio e la storia passata, antica e recente; e ringrazia tutti i soggetti la cui indispensabile collaborazione ha determinato il successo dell’evento. Si ringraziano, pertanto: le amministrazioni comunali di Agrigento (in particolare il servizio Protezione Civile), Aragona, Licata, Palma di Montechiaro; la Curia arcivescovile di Agrigento; l’associazione Agrigento Sotterranea; il comitato Croce Rossa Italiana di Agrigento. Infine, ringraziamenti e gradimento di pubblico vanno anche ai giovani ciceroni dei seguenti istituti: Brancati, Capuana, Empedocle, Gallo-Sciascia, Leonardo, Linares, Marconi, Odierna, Politi, i quali hanno curato la narrazione dei luoghi visitati, riconfermando la funzione didattica delle Giornate FAI nei confronti delle giovani generazioni, nell’ampliare la conoscenza del nostro territorio. Un particolare ringraziamento, va, infine, agli Organi di Stampa per il supporto e la collaborazione nella divulgazione dell’evento.”