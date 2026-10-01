Conclusi i lavori sulla rete Palermo-Agrigento: riprende la circolazione dei treni

È ripresa oggi la circolazione ferroviaria fra Lercara Diramazione e Agrigento Centrale, dopo la conclusione degli interventi di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avviati nei mesi scorsi. Questa riattivazione segue quella, già operata lo scorso 14 settembre, della tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione, sancendo così la completa percorribilità della linea Palermo – Agrigento Centrale secondo le tempistiche previste.

I lavori hanno interessato la linea in molteplici punti, con l’obiettivo di incrementarne le performance e consentire, alla fine del relativo processo di certificazione (prevista, secondo cronoprogramma, il prossimo mese), la circolazione di treni di ultima generazione, con un tangibile miglioramento in termini di affidabilità, confort di viaggio, regolarità e standard di sicurezza.

Durante l’interruzione sono stati portati a termine interventi di consolidamento e sostituzione su 19 strutture, fra ponti, viadotti, sottovia, opere idrauliche e su un tratto di sede ferroviaria; completata la manutenzione dell’armamento ferroviario nella stazione di Agrigento Centrale e nelle gallerie San Gerlando e San Giusippuzzo. Complessivamente, nella relazione tra Lercara Diramazione e Agrigento sono state sostituite/consolidate 41 opere di attraversamento di cui 22 realizzate in periodi antecedenti.Sono stati eseguiti anche importanti interventi di ammodernamento tecnologico dell’infrastruttura, quali il rinnovo degli impianti di trazione elettrica tra Cammarata e Campofranco e della stazione di Agrigento Bassa e la posa di fibra ottica in più tratte.

Durante l’interruzione sono proseguiti anche i lavori per la realizzazione delle nuove fermate Agrigento Ospedale e Agrigento Fontanelle e per l’installazione della tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System), il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del traffico ferroviario.

L’indisponibilità della linea tra Fiumetorto e Agrigento C.le ha permesso quindi di conseguire, nel suo complesso, interventi per la sostituzione di 21 ponti e il consolidamento di 4 gallerie, il rinnovo e risanamento dell’armamento di 22 km di linea, il risanamento della massicciata di 9 km di linea, il rinnovo degli impianti di trazione elettrica tra Cammarata e Campofranco e la sostituzione dell’infrastruttura di trasmissione dati con i moderni standard in fibra ottica, oltre che le modifiche al sistema di distanziamento treni tra Sciara e Fiumetorto.

Per l’articolato programma di interventi estivi, che hanno interessato anche la linea Palermo-Catania, è stato previsto un investimento complessivo di circa 85 milioni di euro, con il contemporaneo coinvolgimento di 12 Imprese Appaltatrici e circa 300 tra operai e tecnici, incluso il personale di RFI impegnato nella gestione degli appalti.