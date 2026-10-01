Scoperto e sequestrato deposito per lo stoccaggio di carburante, denunciato il responsabile

Un intero deposito per lo stoccaggio di carburante, completamente sconosciuto alle autorità e privo di qualsiasi misura di sicurezza, è stato scoperto e sottoposto a sequestro dai finanzieri del Comando Provinciale di Trapani durante un mirato controllo economico-finanziario del territorio.Le operazioni sono scattate quando gli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria trapanese hanno fatto accesso presso la sede operativa di una nota azienda di autotrasporti della provincia, attiva nel settore dell’import-export.

A seguito dell’ispezione dell’area aziendale, i militari si sono imbattuti in un vero e proprio distributore abusivo privato; infatti, nel piazzale adibito a parcheggio degli automezzi, abilmente occultata sotto una tettoia, era situata una maxi-cisterna con una capienza di quasi diecimila litri, al cui interno erano stoccati circa 3.700 litri di gasolio per autotrazione, alimentata da una pompa elettrica per il travaso, pronta a rifornire gli automezzi.Più approfonditi controlli hanno poi consentito il rinvenimento di ulteriori 1.400 litri del medesimo carburante detenuti nel serbatoio di un’automotrice ormai dismessa e in evidente stato di abbandono, usata come deposito improvvisato.

I finanzieri hanno immediatamente posto sotto sequestro il prodotto petrolifero, la cisterna, l’automotrice e la pompa elettrica utilizzata per il rifornimento abusivo nonché deferito il legale rappresentante della società all’Autorità Giudiziaria di Marsala per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (cioè l’imposta indiretta sulla fabbricazione e sul consumo che lo Stato applica sui prodotti energetici di origine petrolifera o assimilati, come benzina, gasolio, GPL e gas naturale) e per violazione delle norme in materia di prevenzione incendi.