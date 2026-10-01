Tragico schianto scooter-furgone, morto 27enne

Salvatore D’Amato, 27 anni, di Santa Flavia è morto la scorsa notte in un incidente stradale in via Messina Marine a Palermo. Il giovane in sella su un’ Honda T-Max si è scontrato con Ford Transit guidato da M. S. di 53 anni. Per il giovane non c’è stato nulla fare. Sono intervenuti i sanitari del 118. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo. (foto BlogSicilia.it)