Sciacca si candida a “Capitale Italiana del Mare 2027”

Il Comune di Sciacca ha trasmesso la propria candidatura al titolo di “Capitale Italiana del Mare 2027”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Dipartimento per le Politiche del Mare. Lo comunicano il sindaco Fabio Termine e l’assessore al Commercio Ludovico Moreno Luna.

La candidatura – illustrano – si fonda sul progetto denominato “Sciacca, Mare di Incontri – Identità, comunità e futuro nel cuore del Mediterraneo”. Contiene un programma annuale di attività di valorizzazione dell’identità marittima cittadina per un importo complessivo richiesto di un milione di euro. Nelle sue linee generali, il progetto prevede un forum euro-mediterraneo di dialogo tra istituzioni e comunità costiere; un percorso di narrazione dell’identità marinara e termale della città; un itinerario dedicato al patrimonio devozionale marinaro legato al culto della Madonna del Soccorso; attività di accoglienza turistica; percorsi didattici e partecipativi con le scuole.

La candidatura si inserisce in continuità con il percorso avviato dalla recente visita a Sciacca del Commissario europeo per la Pesca Costas Kadis, e si accompagna a un partenariato istituzionale che si è consolidato nelle ultime settimane. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha approvato, con Decreto del Presidente Annalisa Tardino del 29 settembre 2026, lo schema di Accordo per la collaborazione istituzionale sulla candidatura, in sinergia con il piano di riqualificazione del porto cittadino promosso dalla stessa Autorità.

Hanno inoltre aderito al progetto del Comune di Sciacca due Dipartimenti dell’Università degli Studi di Palermo (UNIPA). Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS), diretto dal professore Marcantonio Ruisi, si è impegnato a condurre uno studio sullo sviluppo economico e commerciale integrato delle attività legate al mare e al porto di Sciacca, con particolare riguardo alla pesca, alla ricettività, al commercio ittico e al “waterfront”. Il Dipartimento di Architettura, diretto dal professore Francesco Lo Piccolo, si è impegnato a curare un percorso di ideazione partecipata sulla valorizzazione dello skyline portuale.

“Con questa candidatura, Sciacca si propone come interlocutore nel dialogo euro-mediterraneo sulla pesca e come città capace di raccontare, in modo unitario, la propria identità marinara. Un progetto che pone al centro la città e un comparto economico e produttivo che è stato sempre una sua forza e parte fondamentale della sua storia, del suo sviluppo, della sua essenza. È un lavoro di squadra che ha coinvolto l’Autorità di Sistema Portuale e l’Università di Palermo, a cui va il mio ringraziamento per l’adesione”, dichiara il sindaco Fabio Termine. “Abbiamo lavorato per costruire una proposta credibile e concreta, in un momento in cui la nostra marineria attraversa una delle fasi più difficili degli ultimi anni. ‘Sciacca, Mare di Incontri’ nasce anche per dare al comparto ittico un canale istituzionale di ascolto e di sviluppo, a partire dallo studio sull’economia del mare e del porto che realizzeremo di concerto con l’Università di Palermo”, aggiunge l’assessore al Commercio Ludovico Moreno Luna, che ha seguito la predisposizione della candidatura assieme all’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino. La partecipazione alla procedura di selezione a “Capitale italiana del mare 2027” è stata approvata ieri con delibera di Giunta. La parte progettuale e amministrativa è seguita dal dirigente del III Settore del Comune di Sciacca Venerando Rapisardi.