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Durante controllo tenta di disfarsi della droga gettandola dalla finestra: arrestato

Il tutto veniva però prontamente recuperato e posto sotto sequestro dai Carabinieri.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Nel corso di una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un giovane presunto autore di una rapina, il padre convivente veniva sorpreso mentre gettava dalla finestra, al fine di disfarsene, un bilancino di precisione e 400 grammi di hashish suddivisi in panetti e dosi singole. Il tutto veniva però prontamente recuperato e posto sotto sequestro dai Carabinieri.A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

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