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Tir in fiamme lungo la Statale 115: autista illeso

Le fiamme si sono sviluppate mentre il tir era in marcia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Notte di lavoro per i vigili del fuoco in provincia di Ragusa, impegnati nello spegnimento di un grosso incendio di un autocarro lungo la Statale 115, all’latezza del chilometro 303, sul territorio di Comiso. Il mezzo trasportava un gruppo elettrogeno. Sul posto, oltre alla polizia, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e i colleghi di una seconda squadra proveniente da Ragusa a bordo di un mezzo con ottomila litri di acqua. Le fiamme si sono sviluppate mentre il tir era in marcia. L’autista si è fermato e ha chiamato i soccorsi, rimanendo fortunatamente illeso.

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