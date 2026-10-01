Il colonnello Stingo Capo missione a Rafah, il ministro Tajani: “importante incarico al servizio dell’Europa”

Il colonnello Vittorio Stingo assumerà l’incarico il 1° novembre 2026 per un mandato iniziale di otto mesi, fino al 30 giugno 2027. Succede alla signora Nataliya Apostolova, che ha guidato la missione dal 2023. In qualità di Capo della missione EUBAM Rafah, il Colonnello Stingo guiderà la missione civile non esecutiva dell’UE presso il valico di Rafah, tra la Striscia di Gaza e l’Egitto.

“Congratulazioni al Colonnello dei Carabinieri Vittorio Stingo per la nomina a nuovo Capo della Missione EUBAM Rafah. Un ruolo importante di monitoraggio e sostegno alla gestione del valico di Rafah, contribuendo alla sicurezza, alla fiducia e alla cooperazione tra le parti. Un incarico di grande responsabilità, che conferma il contributo del Governo italiano alle iniziative europee per la sicurezza del Medio Oriente e per la ricerca di condizioni che favoriscano la pace e la tutela della popolazione civile a Gaza. Al Colonnello Stingo gli auguri di buon lavoro per questo importante incarico al servizio dell’Europa e della stabilità nella regione”. Cosi su X Antonio Tajani Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana.

Il colonnello Stingo è un ufficiale dei Carabinieri con una vasta esperienza in operazioni internazionali, cooperazione in materia di sicurezza e questioni relative alle frontiere e all’applicazione della legge. Ha ricoperto posizioni di alto livello nello Stato Maggiore e in incarichi di comando all’interno dei Carabinieri e, da settembre 2023, è Capo di Stato Maggiore della Divisione Unità Mobili a Roma, responsabile delle operazioni di ordine pubblico e sicurezza in tutta Italia.