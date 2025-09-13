Consorzio Universitario, Cgil: “Soddisfazione per nomina di Mangiacavallo”
Lo dice in una nota il segretario provinciale della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi
“Da tempo il nostro sindacato si batte per avere una guida forte stabile e presente che lavori ogni giorno per il rilancio del Polo Universitario di Agrigento, in collaborazione con l’Università di Palermo. Per noi l’università non è solo un luogo di studio, ma un’opportunità concreta per i giovani e un motore di crescita per l’intero territorio. In passato Nenè Mangiacavallo, già presidente di ECUA, ha dimostrato con i fatti di saper dedicare tempo ed energie a questi obiettivi.” Lo dice in una nota il segretario provinciale della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi.
” Grazie anche al suo impegno Agrigento, è srata nominato Capitale della Cultura, creando entusiasmo e speranza. È proprio quel clima di fiducia e di voglia di fare che oggi vogliamo ritrovare, perché la nostra città e i nostri ragazzi meritano un’università all’altezza delle loro ambizioni. Troppo spesso, dopo quella esperienza, le aspettative sono rimaste deluse e il territorio non ha visto i frutti attesi. Adesso, con questa nuova nomina, abbiamo l’occasione di ripartire con maggiore convinzione, puntando sulla preparazione dei giovani e sul futuro di Agrigento. La CGIL sarà al fianco di ECUA e del suo presidente, sostenendo ogni percorso che porti a risultati concreti per la comunità e soprattutto per le nuove generazioni.”