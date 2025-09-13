Consorzio Universitario, Cgil: “Soddisfazione per nomina di Mangiacavallo”

“Da tempo il nostro sindacato si batte per avere una guida forte stabile e presente che lavori ogni giorno per il rilancio del Polo Universitario di Agrigento, in collaborazione con l’Università di Palermo. Per noi l’università non è solo un luogo di studio, ma un’opportunità concreta per i giovani e un motore di crescita per l’intero territorio. In passato Nenè Mangiacavallo, già presidente di ECUA, ha dimostrato con i fatti di saper dedicare tempo ed energie a questi obiettivi.” Lo dice in una nota il segretario provinciale della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi.

” Grazie anche al suo impegno Agrigento, è srata nominato Capitale della Cultura, creando entusiasmo e speranza. È proprio quel clima di fiducia e di voglia di fare che oggi vogliamo ritrovare, perché la nostra città e i nostri ragazzi meritano un’università all’altezza delle loro ambizioni. Troppo spesso, dopo quella esperienza, le aspettative sono rimaste deluse e il territorio non ha visto i frutti attesi. Adesso, con questa nuova nomina, abbiamo l’occasione di ripartire con maggiore convinzione, puntando sulla preparazione dei giovani e sul futuro di Agrigento. La CGIL sarà al fianco di ECUA e del suo presidente, sostenendo ogni percorso che porti a risultati concreti per la comunità e soprattutto per le nuove generazioni.”