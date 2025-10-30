Nascondeva in armadio metallico armi e droga, arrestato 23enne 

I Carabinieri della Stazione di Niscemi (Caltanissetta) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne del luogo, pregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illecita di armi ”alterate” e munizioni.

A esito di perquisizione domiciliare presso un casolare di campagna, di cui aveva la disponibilità, i militari hanno rinvenuto all’interno di un armadio metallico: 71,4 grammi di cocaina, 493,3 grammi di hashish, 883,2 grammi complessivi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, confezionata in dosi, 14 piantine di ”marijuana” coltivate all’interno di una serra, 380 euro ritenuta provento dell’attività delittuosa, materiale vario per il taglio, confezionamento, nonché un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente e macchina per il sottovuoto. Ma anche una pistola calibro 12, di fabbricazione artigianale, realizzata con tubi metallici e provvista dei relativi congegni di scatto,1 fucile calibro 12 a due canne, privo di matricola e marca, con canne mozzate e calciolo accorciato; 132 cartucce cal. 12, caricate a pallini.

Quanto ritrovato, compresa la somma di denaro ritenuta provento dell’attività delittuosa, è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e detenzione di armi alterate e munizioni. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.